Duo-wethouderschap Van der Ploeg en Hanemaaijer

Publicatie: do 04 mei 2017 13.41 uur

DOKKUM - CDA-fractievoorzitter Esther Hanemaaijer gaat samen met wethouder Albert van der Ploeg (beiden CDA) het wethouderschap vervullen. Op deze manier kan wethouder Van der Ploeg binnenkort starten met zijn beoogde voorzittersfunctie voor de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Tegelijkertijd is het voor Hanemaaijer een mooie kans om in nauwe samenwerking met Van der Ploeg versneld in het wethouderschap te groeien. Het gedeelde wethouderschap heeft de instemming van de coalitiefracties. Van der Ploeg blijft in principe aan als wethouder tot er een nieuw college is gevormd in Noardeast-Fryslân na de verkiezingen van eind 2018.

Esther Hanemaaijer is bijzonder verheugd met deze kans: "Het is een eer om wethouder te worden van Dongeradeel en ik draag graag en vol enthousiasme bij aan de ontwikkeling van deze mooie gemeente en haar inwoners." Ook Van der Ploeg ziet veel in deze aanpak: "It is wichtich dat een nije wethâlder it wurkfjild soarchfâldich ferkenne kin en dizze gearwurking helpt dêrby. We soargje derfoar dat de taken ynteger ferdield en goed útfierd wurde."

Albert van der Ploeg ziet uit naar het vervullen van de nieuwe functie bij de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Tegelijkertijd vindt Van der Ploeg het fijn dat de Dongeradeelse zaken fasegewijs kunnen worden overgedragen. "Ik bin no fyftjin jier wethâlder west. Dat haw ik tige graach dien, mei hert en siel. Mar nije ynfloeden binne goed foar de gemeente en ik jouw graach de kâns oan Esther. Ik haw in protte fertrouwen yn har en ik fyn it moai om mei har yn 't kolleezje gear te wurkjen oant de nije ferkiezings ta."