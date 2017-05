Nieuwe huurwoningen in Kollum

Publicatie: do 04 mei 2017 12.48 uur

DOKKUM - In opdracht van Thús Wonen is bouwbedrijf Dijkstra Draisma uit Dokkum gestart met nieuwbouw in Kollum. Aan de G. Japicxstrjitte worden 15 levensloopbestendige huurwoningen gerealiseerd. De woningen zijn voor meerdere doelgroepen geschikt en dicht bij het winkelcentrum.

Volgens Arjen Sprokkereef, projectleider van Thús Wonen, is er veel aandacht geschonken aan het ontwerp van deze woningen. Twa Architecten uit Burdaard heeft veel elementen, die kenmerkend zijn in de omgeving, meegenomen in het ontwerp. Niet alleen is het ontwerp mooi, maar de woningen zijn ook functioneel. Voor de huurders die behoefte hebben aan voorzieningen op de begane grond, zoals een slaapkamer en douche, zijn deze woningen uitermate geschikt.

Arjen Sprokkereef: "Stel je voor dat je een gezin hebt, maar je kan zelf niet meer goed traplopen vanwege een fysieke beperking, dan zijn deze woningen ideaal. Het zijn dan ook niet typisch seniorenwoningen maar woningen die beschikbaar zijn voor een bredere doelgroep en dus voor alle leeftijden. Natuurlijk is het kleinere type woning nu al in trek bij de ouderen omdat we regelmatig gevraagd worden wanneer de woningen op de site worden geplaatst. Want ja, wees eerlijk, de ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar toch ook wel heel graag dicht bij alle voorzieningen. Je zult dan ook zien dat er straks in deze straat jong en oud bij elkaar wonen, maar dat maakt het gewoon ook leuk en is goed voor de leefbaarheid."

Als het weer geen spelbreker is, dan gaat Thús Wonen de woningen aan het einde van dit jaar opleveren. De levensloopbestendige woningen zijn bestemd voor twee verschillende doelgroepen. Er worden tien woningen gebouwd voor een-twee persoonshuishoudens en vijf woningen voor drie- of meerpersoonshuishoudens. De levensloopbestendige woningen hebben allemaal een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De woningen worden binnenkort gepubliceerd voor woningzoekenden op de website van Thús Wonen.