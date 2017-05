Oversteek Noorderhogeweg bij Philips dicht

Publicatie: do 04 mei 2017 12.33 uur

DRACHTEN - De voetgangersoversteek over de Noorderhogeweg in Drachten wordt opgeheven. De gemeente Smallingerland heeft dat besloten na een verzoek van Philips. De oversteek bij de rotonde met het Tussendiepen is niet meer nodig nu er een ongelijkvloerse oversteek onder brug De Piip door is. "Bij wijze van proef sluiten we de oversteek voor een periode van 3 maanden" zo laat de gemeente weten. Er volgt daarna een evaluatie.

Bij de aanleg van de rotonde Noorderhogeweg met de Tussendiepen vroeg Philips om hier een oversteek aan te leggen voor het personeel dat werkt op locatie Oliemolenstraat en parkeert bij locatie Tussendiepen. Nu de medewerkers onder de Noorderhogeweg door kunnen lopen, heeft deze route de voorkeur en wil Philips de oversteek opheffen. De gemeente staat hier positief tegenover.