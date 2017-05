Kinderen spelen met vuur in Kootstertille

Publicatie: wo 03 mei 2017 19.59 uur

KOOTSTERTILLE - De brandweer van drogeham moest woensdag rond 17.30 uur voor een brand in een speeltuintje aan de Willem Lodewijkstrjitte in Kootstertille. Een wal bij het speeltuintje was in brand gevlogen en omstanders hadden even daarvoor kinderen zien spelen met een gasbrander (of iets dat er op leek).

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand uitgetrapt.

