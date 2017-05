Agent: rellen Jirnsum erger dan Project X in Haren

Publicatie: wo 03 mei 2017 16.30 uur

LEEUWARDEN - Bij ongeregeldheden bij partycentrum de Twee Gemeenten aan de Grousterdyk in Jirnsum, op 22 november 2015, ging het er heftig aan toe. Twee agenten werden belaagd door een grote groep feestgangers. De agenten riepen assistentie in en kregen hulp van 30 collega's, die de menigte met pepperspray en de wapenstok te lijf ging. Een 49-jarige Winsumer had een agente geslagen, hij zou ook geprobeerd hebben een politiehond dood te maken.

De twee agenten hadden het voorval als zeer bedreigend ervaren. Bedreigender nog als de Project-X rellen in Haren, in september 2012, waar ze ook bij waren geweest. Daar waren ze met veel collega's, in Jirnsum stonden met z'n tweeën tegenover een woedende menigte. Die bekentenis van de agenten hoorde bij hun schadevordering, die was ingediend in de rechtszaak tegen drie verdachten die ook betrokken waren bij de ongeregeldheden in Jirnsum.

De drie, een 19-jarige tweeling uit Hallum en een 23-jarige inwoner van Terherne, waren net als 600 anderen afgekomen op de drive in-show van Q Music in de Twee Gemeenten. De organisatie had op 300 bezoekers gerekend. De zaal puilde uit en er waren in de discotheek al een aantal incidenten geweest voor het buiten uit de hand liep.

Een kapot plastic vorkje en een patat shoarma die op de grond viel waren de reden dat de verdachten zich tegen de agenten hadden gekeerd. In het gedrang was de patat gevallen en het vorkje gesneuveld. De Terhernster en één van de tweeling gingen verhaal halen bij de agenten. Die zaten daar niet op te wachten terwijl ze door een grote groep werden belaagd. De Terhernster liep een bloedneus op, hij zou zijn bebloede handen aan de jas van een agent hebben afgeveegd. Een van de tweeling zou bovendien in de snackbar een radiator hebben vernield.

Zijn broer zou geprobeerd hebben een agent te slaan. De verdachten hadden gedronken. Meer dan genoeg (15 biertjes), wisten ze achteraf. Het allemaal niet zo gemoeten, vonden ze. Maar ze vonden ook dat de agenten zich veel te agressief jegens het uitgaanspubliek hadden gedragen. Daarmee hadden de politiemensen volgens hun een reactie van de menigte uitgelokt. De agenten hadden zich juist erg bedreigd gevoeld, ze hadden zelfs overwogen om waarschuwingsschoten te lossen.

Officier van justitie Margreeth Meijer nam de kwestie hoog op. Zij tilde zo zwaar aan wat er was gebeurd dat ze voor alle drie de verdachten twee maanden cel en twee maanden voorwaardelijk eiste. Rechter Klaas Bunk kon zich die eis indenken, maar omdat de zaak al anderhalf jaar oud was, hield hij het voor de drie verdachten bij een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. 'Anders had ik er geen moeite mee gehad om u naar de gevangenis te sturen', waarschuwde Bunk. Het drietal moet aan elk van de twee agenten een schadevergoeding van 511 euro betalen.