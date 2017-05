Honden doden schaap, eigenaresse bekeurd

Publicatie: wo 03 mei 2017 15.48 uur

BAKKEVEEN - Woensdagochtend kwam bij de politie een melding binnen van een schaapsherder dat er twee honden door zijn kudde liepen en schapen verwondden. De politie heeft direct in de omgeving gezocht en trof de eigenaresse in de buurt aan. Zij verklaarde met de honden te hebben gewandeld in een nabijgelegen losloopgebied. Op enig moment gingen de honden er vandoor en is het haar niet gelukt om controle over de dieren te krijgen.

Eén dood schaap, meerdere gewond

De plaatselijke politie en het milieuteam van de politie hebben onderzoek verricht. Vermoedelijk zijn de honden onder een afrastering doorgekropen en zo terecht gekomen in de kudde van zo’n 240 schapen en lammeren. Daarbij zijn één schaap en één lam dodelijk verwond en hebben nog een aantal andere schapen en lammeren bijtwonden opgelopen. Tegen de eigenaresse wordt proces-verbaal opgemaakt.

Wet Natuurbescherming

Op basis van de Wet Natuurbescherming is de baas van een hond verplicht om te voorkomen dat zijn of haar hond andere dieren verwond of dood. In het voorjaar, als veel jonge dieren worden geboren en vogels broeden, is dit nog eens van extra groot belang.