Graffitispuiters moeten schoonmaakkosten betalen

Publicatie: wo 03 mei 2017 14.50 uur

LEEUWARDEN - Twee graffitispuiters die begin november vorig jaar hun kunsten vertoonden in het tunneltje in de Martinus de Boerstraat in Drachten, moeten van politierechter Marc Brinksma de reinigingskosten betalen. Het duo, een 27-jarige inwoner van Oudega (Sm.) en een 30-jarige vrouw uit Drachten, werd in de vroege uren van 2 november betrapt door een politieman in burger die op weg was naar zijn werk.

De agent waarschuwde zijn collega's, die in eerste instantie de vrouw in kraag grepen. De Oudegaster werd later opgepakt. Die zei dat de Drachtster, destijds zijn vriendin, niets met het bespuiten van de muren van het tunneltje had te maken. Een foto waarop te zien was dat de vrouw rode verf op de handen had, was voor de rechter het bewijs dat zijn ook haar steentje had bijgedragen.

De twee hadden tweemaal het woord 'Bewust' in de tunnel gekalkt. De gemeente Smallingerland liet de graffiti door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen. Dat liep behoorlijk in de papieren: het bedrijf had een nota van ruim 1850 euro ingediend. Die kosten wilde de gemeente op de verdachten verhalen. Daar was de Oudegaster, die als enige op de zitting was verschenen, het niet mee eens.

Volgens hem stond er veel meer graffiti op de tunnelmuren dan hij en zijn ex-vriendin die ochtend hadden geproduceerd. De rechter was wel gevoelig voor dat argument. Hij bepaalde dat de Oudegaster en diens ex met z'n tweeën 900 euro aan de gemeente moeten betalen. Als straf kregen beide verdachten een voorwaardelijke boete van 500 euro opgelegd.