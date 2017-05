Brandweer rukt uit voor penetrante knoflook-geur

Publicatie: wo 03 mei 2017 14.19 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest woensdag rond 13.32 uur uitrukken voor een penetrante geur in een flatgebouw aan de Warande in Drachten. In meerdere appartementen roken bewoners een vreemde lucht en WoonFriesland besloot om de brandweer uit voorzorg te laten komen. De geur was zelfs duidelijk te ruiken in het trappenhuis.

Na aankomst van de brandweer werd al snel duidelijk dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie. Eén van de bewoners had gekookt met knoflook en waarschijnlijk is deze geur door onbekende oorzaak verspreid door de woningen.