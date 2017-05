Zorgen over aanvliegroute boven Opsterland

Publicatie: wo 03 mei 2017 14.15 uur

BEETSTERZWAAG - De fractie OpsterLanders maakt zich zorgen over toekomstige vliegtuigen die boven de gemeente Opsterland kunnen gaan vliegen. Het plan van Schiphol en de Schiphol Groep is om vanaf 2019 vliegtuigen vanuit het noorden nogal laag over Opsterland (en aangrenzend gebied) te laten vliegen op weg naar de vergrote toekomstige vliegveld Lelystad.

De fractie OpsterLanders vindt dit een zorgelijke ontwikkeling voor de bewoners, recreanten en de natuur. Want de geluidshinder en luchtvervuiling zal onnodig toenemen volgens de partij. Aan het college van B&W is nu gevraagd om de laatste stand van zaken te schetsen. Ook wil de partij weten of er onderzoek bekend is naar de gevolgen van deze vliegroutes voor de veiligheid, gezondheid, milieu en natuur in Opsterland.