Echtpaar Tiemens 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 02 mei 2017 15.53 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Gerben Gerbrandy bracht dinsdag een bezoek aan het echtpaar Tiemens in Surhuisterveen. Het echtpaar is op die dag 60 jaar getrouwd en viert dit op een later moment met een etentje met de familie.

De heer Harm Tiemens (30-04-1931) en mevrouw Tiny Tiemens-Bos (10-11-1934) trouwden op 2 mei 1957 in de gemeente Kollumerland. Het echtpaar heeft vijf kinderen, zeventien kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

De heer Tiemens is geboren in Oldehove. Na hun huwelijk zijn de heer en mevrouw Tiemens in Pieterzijl gaan wonen. Later zijn ze verhuisd naar Stadskanaal waar de heer Tiemens bij Philips werkte. Sinds 1970 is het echtpaar woonachtig in Surhuisterveen waar de heer Tiemens heeft gewerkt als chauffeur bij transportbedrijf Boersma Stroobos. Naast zijn werk als chauffeur is de heer Tiemens jarenlang actief geweest als elftalbegeleider bij ’t Fean’58.

Mevrouw Tiemens-Bos is geboren in Kollum. Tijdens hun huwelijk droeg zij zorg voor het huishouden en het gezin. Later heeft zij nog gewerkt als huishoudelijke hulp bij tandarts Kragen in Harkema. Naast het gezin en huishoudelijke werkzaamheden was mevrouw Tiemens-Bos lid van een zangvereniging.

Het echtpaar Tiemens woont nog zelfstandig en verkeren beide in een redelijke goede gezondheid.

