Cel geÃ«ist voor steekpartij in kringloopwinkel

Cel geëist voor steekpartij in kringloopwinkel

Publicatie: di 02 mei 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Peter van der Spek wil dat de Leeuwarder rechtbank een 58-jarige Oosterwoldiger die op 4 november vorig jaar een man zou hebben neergestoken in een kringloopwinkel aan de Zuidkade in Drachten, terug naar de gevangenis stuurt. De Oosterwoldiger heeft tot medio februari vastgezeten. De rechtbank schorste de voorlopige hechtenis, mits de man zich aan een aantal voorwaarden zou houden.

Hij mocht zich niet in Drachten vertonen, hij mocht geen contact met het slachtoffer en diens zuster hebben en hij moest zich onder behandeling stellen. Toch vindt Van der Spek dat de Oosterwoldiger niet lang genoeg heeft gezeten. De officier eiste een celstraf van 24 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat zou betekenen dat de Oosterwoldiger nog zo'n 10 maanden naar de gevangenis moet.

De man die hij zou hebben neergestoken is een 36-jarige plaatsgenoot en de broer van zijn ex-vriendin. De ex runt de kringloopwinkel. De relatie was al voorbij toen de verdachte ruzie kreeg met de broer. Die zou de Oosterwoldiger –hij is vrachtwagenchauffeur- hebben gevraagd om wiet te vervoeren. Dat wilde de Oosterwoldiger volgens eigen zeggen niet, ook omdat hij al eens in een drugszaak in het buitenland in de cel heeft gezeten.

Op 4 november zou hij naar de kringloopwinkel zijn gegaan om zijn gereedschap te halen. Hij kreeg woorden met de broer, die de verdachte met een scherp geslepen beitel zou hebben aangevallen. De Oosterwoldiger zou de beitel hebben afgepakt. Het slachtoffer en een aantal getuigen hadden een compleet andere lezing van de gebeurtenissen: de Oosterwoldiger zou de broer met een vouwmes hebben aangevallen.

De broer gebruikte een barkruk om zich te verweren, maar hij raakte toch gewond. Hij liep twee steekwonden op: aan zijn arm en zijn linkerbeen. Na het voorval nam de Oosterwoldiger de benen. Hij zou tegen drie getuigen, waaronder zijn eigen broer, hebben gezegd dat hij het slachtoffer heeft gestoken. Een van de getuigen had tegen de politie gezegd dat de Oosterwoldiger een notoire leugenaar is.

De Oosterwoldiger zou ook gezegd hebben dat hij het mes had weggegooid en dat niemand het ooit terug zou vinden. De man heeft volgens een psycholoog 'trekken van een persoonlijkheidsstoornis'. Hij is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. De officier wil dat hij in behandeling blijft, om te leren zijn agressie in goede banen te leiden. Ook zou hij het slachtoffer 2500 euro smartengeld moeten betalen.

De Leeuwarder rechtbank doet op 16 mei uitspraak.