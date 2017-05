Burgum: overkapping gaat in vlammen op

Publicatie: ma 01 mei 2017 23.15 uur

BURGUM - Een overkapping met daarin haardhout is maandagavond in vlammen opgegaan in een tuin aan de Lageweg in Burgum. Een alerte voorbijganger merkte de brand op. Hij alarmeerde om 21.35 uur direct de brandweer en alarmeerde de bewoonster. De overkapping bleek achteraf op de grond van de achter buurman te staan.

De voorbijganger kwam meteen in actie door een slang aan te koppelen. Op dat moment stond de berging al in lichterlaaie. De politie nam het bluswerk over en na aankomst van de brandweer is er ongeveer 15 minuten lang geblust voordat de vlammen gedoofd waren. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is onbekend.