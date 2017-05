Brandje in vuurkorf loopt uit de hand

Publicatie: ma 01 mei 2017 18.05 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk moest maandagmiddag uitrukken voor een buitenbrand aan de Badweg in Gorredijk. Achter Jachtwerf Jacko stond een vuurkorf in brand en het vuur was overgeslagen op een boot en afval.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de brand geblust.

