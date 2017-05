Duurzame bedrijfsuitjes bij Annage in EarnewÃ¢ld

Duurzame bedrijfsuitjes bij Annage in Earnewâld

Publicatie: ma 01 mei 2017 17.55 uur

EARNEWâLD - Annage Skûtsjesilen is al meer dan 30 jaar de specialist in het organiseren van bedrijfs- en familie-uitjes in Friesland. Elk jaar zeilen duizenden gasten mee op de vloot skûtsjes en zeilpramen in en om het Nationale Park de Alde Feanen bij Earnewâld. Annage is hiermee de grootste in Friesland die compleet verzorgde arrangementen aanbiedt voor groepen van 5 tm 250 personen.

Naast het skûtsjesilen heeft Annage zijn activiteiten verder uitgebreid. In samenwerking met de Twirre en Outdoor Veldboom uit Earnewâld zijn er een nieuwe, veelal duurzame activiteiten ontwikkeld. Zowel op, in en rond het water van Earnewald.

Skûtsjesilen

Escape Roef

Highlandgames

Expeditie Robinson

Wie is de Mol?

e-Sloepvaren met GPS

Toeren met Swingtrikes, e-Skûters, e-Steps en Lopifits

Handboogschieten aan het water

Survivalbaan

Bubble voetbal



Alle activiteiten zijn te combineren met elkaar, eventueel met ontvangst, lunch of diner na afloop. Annage beschikt over een eigen unieke locatie aan het water, ideaal voor een barbecue of buffet na afloop, en is ook geschikt bij minder weer.



