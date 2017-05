Dirigent Aline Werkman stopt bij Blaast de Bazuin

Publicatie: ma 01 mei 2017 13.09 uur

SURHUISTERVEEN - Aline Werkman stopt als dirigent bij brassband Blaast de Bazuin. Dat maakte ze deze week bekend. Werkman heeft zeven jaar de scepter gezwaaid bij de brassband uit Surhuisterveen. "Het besluit was heel lastig. Ik heb het enorm naar mijn zin bij Blaast de Bazuin", vertelt Werkman. Toch maakte de uit Thesinge afkomstige Werkman de keus om het stokje over te dragen. "Het is soms tijd voor een frisse wind. En dan kan je maar beter op een goed moment stoppen."

Met een ‘goed moment’ slaat de dertigjarige Werkman de spijker op z’n kop, want ze stopt op haar hoogtepunt. Begin april dirigeerde ze voor een afgeladen zaal het negentiende Spavo Spring Concert en eind vorig jaar leidde ze Blaast de Bazuin naar een zilveren plak op het NK voor brassbands in Utrecht. Bovendien waren toen onder haar leiding de euphoniums en baritons van Blaast de Bazuin de beste van Nederland op het NK voor derde-divisie-bands.

"We vinden het uiteraard erg jammer dat Aline stopt", stelde voorzitter Reinder Hamersma van Blaast de Bazuin. "De klik is er persoonlijk en muzikaal. Onder Aline's leiding zijn we als band enorm gegroeid. We kijken terug op een prachtige tijd en gaan van de laatste maanden iets moois maken met elkaar."

De komende tijd gaat Blaast de Bazuin op zoek naar een nieuwe leidsman of leidsvrouw. Hamersma: "Dat biedt tegelijkertijd ook weer kansen. We staan overal voor open en roepen iedere geïnteresseerde op om te solliciteren. Volgende week komt de vacature beschikbaar. We kijken uit naar de reacties."

Aline Werkman blijft tot en met de zomer dirigent van Blaast de Bazuin. Haar slotoptreden is het traditionele straatconcert in het centrum van Surhuisterveen. Werkman volgde in 2010 Bienze IJlstra op op de bok bij de Feanster brassband en was daarmee de eerste vrouwelijke dirigent van Blaast de Bazuin in de inmiddels 117-jarige historie. Naast Blaast de Bazuin dirigeert ze ook de fanfares Juliana uit Oldehove en Sereno Baflo.