Dit is het nieuwe logo van Surhuisterveen

Publicatie: ma 01 mei 2017 09.44 uur

SURHUISTERVEEN - Gezellig, samen en wielrennen. Deze drie kenmerkende aspecten van Surhuisterveen zijn verwerkt in het nieuwe logo en beeldmerk van het dorp. Naast het logo blijft de spreuk "Surhuisterveen, zo gezellig is er maar één!" bestaan.

De Vereniging van Handel & Industrie (H&I) van Surhuisterveen liet het nieuwe logo ontwerpen. "We waren op zoek naar een eigentijds beeldmerk waar alle pluspunten van Surhuisterveen goed in uitkomen", vertelt Ytzen Borger van H&I. "Bovendien is het eeuwenoude logo van Surhuisterveen als uitgangspunt gebruikt. Zo nemen we ook het waardevolle verleden van Surhuisterveen mee."



Het nieuwe logo wordt overal geïntegreerd, meldt H&I. "Het logo is modern, maar ook het schild van de oude Vlecke komt er in terug. De klok slaat één uur en daarmee verwijzen we met een knipoog naar 'Surhuisterveen, zo gezellig is er maar één'", vertelt Borger. "Op naar de toekomst."