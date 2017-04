Vrachtwagen vast in berm in Gerkesklooster

Publicatie: za 29 april 2017 15.51 uur

GERKESKLOOSTER - Een Poolse vrachtwagenchauffeur is zaterdag rond 8.30 uur met zijn combinatie vast komen te zitten op de Monnikenweg bij Gerkesklooster. Dit gebeurde op de plek waar de weg overgaat in een fietspad. De weg was niet bestemd voor auto's of vrachtwagens.

De vrachtwagen was gevuld met erwtenvezel en dat is uit de aanhanger gehaald. De erwtenvezel wordt daarna naar de bestemming gebracht. Een bergingsbedrijf en ook de gemeente zijn ter plaatse gekomen. De combinatie is in de loop van de dag losgetrokken.

