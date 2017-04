Man uit Buitenpost overleden in Groningen

Publicatie: za 29 april 2017 13.30 uur

GRONINGEN - Een 43-jarige fietser uit Buitenpost is vrijdagochtend overleden na een ongeval op de Stationsweg in Groningen. De man fietste over het fietspad achter het treinstation en werd vermoedelijk onwel. Hij kwam vervolgens ten val.

Een ambulance de politie zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De man werd, na een reanimatie ter plaatse, per ambulance overgebracht naar het UMCG waar hij korte tijd later is overleden.