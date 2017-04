Opening watersportdorp Kollum

za 29 april 2017

KOLLUM - Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Jelle Boerema verrichten zaterdagochtend de openingshandeling voor watersportdorp Kollum. De plaats van handeling was bij het eiland voor Meckama State.

Sinds september 2014 tot heden is er hard gewerkt om Kollum een prominente positie te geven als watersportdorp. "Ons doel was om Kollum de Noordelijke toegangspoort tot het Lauwersmeergebied en de Waddenzee te maken. Een plaats waar toeristen en bezoekers gastvrij ontvangen kunnen worden." aldus Boerema.

De daadwerkelijke uitvoering van de plannen is gerealiseerd door aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker uit Kollum en de Haarsmagroep uit Tjerkwerd. Er zijn extra aanlegplaatsen, met stroomvoorzieningen, en een keervoorziening voor boten gerealiseerd. Er is nieuwe walbeschoeiing aangelegd en de Sylsterryd is uitgebaggerd. Bruggen zijn vervangen en / of verhoogd, wegen en kruisingen zijn aangepast. Het eiland bij Meckama is opgewaardeerd en heeft nu een parkachtige inrichting.

Inmiddels heeft het dorp alle voorzieningen die het aantrekkelijk maakt voor de watertoerist. Nu is het wachten op de bootjevaarders. Hoewel er in Noordoost Friesland flink wordt ingezet op de watertoerist, lijkt er een trend gaande waarbij steeds minder mensen met een boot op vakantie gaan.

