Snelle tijden bij 16e Kollumerkatloop

Publicatie: za 29 april 2017 12.08 uur

KOLLUM - Vrijdagavond 28 april was het weer zover: de jaarlijkse editie van de Kollumerkatloop ging van start. Elk jaar wordt een goed doel gekoppeld aan de Kollumerkatloop. Dit jaar is dat Spieren voor Spieren. Bijzonder tijdens deze editie was dat Meine Hoitsma met zijn achterneef Dirk-Jan Koehoorn (12 jaar) meeliep. Dirk-Jan is al sinds zijn geboorte verlamd van zijn voeten tot zijn middel en zit daarom in een rolstoel. Samen echter doen ze zeer regelmatig mee aan sportevenementen in het hele land voor “Spieren voor Spieren” waarbij Meine de rolstoel van Dirk-jan voortduwt. Een betere ambassadeur voor het goede doel is niet mogelijk.

Dit jaar konden de deelnemers en toeschouwers bij een koele temperatuur genieten van de gezelligste loop van Noord Oost Friesland. De lage temperatuur was ideaal voor de lopers want het leverde snelle tijden op. Het publiek was massaal toegestroomd om de deelnemers aan te moedigen. Zoals gewoonlijk werd begonnen met de scholierenloop. Voor de start was er eerst een gezamenlijke warming-up onder begeleiding van Rody Holsboer van Perfect-fit. Zowel de jongens als de meisjes streden voor een individueel klassement en tevens voor de eer van hun school. Totaal zijn ruim 100 scholieren aan de start verschenen. Jan Kooistra van SV Friesland heeft de lopers begeleid als speaker en de prijzen uitgereikt. Het werd een spannende strijd. Bij de scholen ging de hoogste eer bij de jongens naar de Prins Bernhard school (Prof Casimirschool tweede, De wegwijzer derde). Bij de meisjes was ook de Prof Casimirschool het snelste (Prins Bernhardschool tweede, De Tarrissing derde). In het individuele klassement van de Jongens was Anne Koos Stam de snelste gevolgd door Eelke Dam en Karst Douwes. Bij de meisjes was Marit van Dekken de snelste gevolgd door Anna Verbruggen en Ilse Kuiken. Alle winnaars zijn in het zonnetje gezet met een heuse kampioensbeker. Alle lopers aan de scholierenloop konden na afloop een ijsje halen bij de Pruttelpot (welke kosteloos beschikbaar zijn gesteld).

Na een korte rustpauze was het om 19.30 uur de beurt aan de wedstrijdlopers en recreanten. De wedstrijdleiding was ook hierbij in handen van Jan Kooistra. Het parkoers ging weer via de Voorstraat naar het mooie buitengebied ten oosten van Kollum. De kortste afstand (6,4 KM) liep terug via de Goudberg en de lopers van de lange afstand (13,8 KM) gingen zelfs door het dorp Burum. Er zijn totaal 288 lopers aan de start verschenen. De leeftijden liepen uiteen van 10 jaar tot 74 jaar. Na de gezamenlijke start was het Gerrit Wolbers uit Franeker die als snelste vertrok en zich ook niet meer liet inhalen. Hij kwam op de korte afstand als allereerste weer over de finish. Zijn tijd was met 22.16 minuten supersnel. Hij werd gevolgd door Ynze Steenstra uit Wearga (24.57) en Daniel Schauwbra- Atsma uit Buitenpost (25.33). Bij de vrouwen was Christina Dom uit de VS de snelste met een supersnelle tijd van 26.15. Ze is een week te gast in Nederland (Kollum) en was vandaag pas geland op schiphol (duidelijk geen last van een jetlag). Ze werd gevolgd door Charissa Zijlstra uit Lekkum (28.430 en Sanne v.d. Meer uit Groningen (31.45).

Op de lange afstand was Hagos Berhane uit Burgum de snelste bij de heren met supersnelle tijd van 50.00. Hij werd op respectabele afstand gevolgd door Marten Jan Ernst uit Damwald (51.07 ) en Paul Miedema uit Berltsum (52.32). Bij de vrouwen was er op de lange afstand succes voor Marike Schokster uit Oudwoude (1.07.42) gevolgd door Minke Kooistra uit Dokkum (1.08.21) en Mirjam Vrieling (1.09.45) uit Oudwoude.

Aan het einde van de avond kon de organisatie (Rotaryclub Lauwersland) terugkijken op een bijzonder geslaagde 16-de editie van de Kollumerkatloop. Daarbij zijn ze veel dank verschuldigd aan de sponsoren en een heleboel vrijwilligers die het op de dag zelf mogelijk hebben gemaakt. Wie meer informatie wil over de Kollumerkatloop kan de site raadplegen: www.kollumerkatloop.nl.

