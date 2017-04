Vier mensen gewond bij ongeval op WÃ¢ldwei

Vier mensen gewond bij ongeval op Wâldwei

Publicatie: vr 28 april 2017 10.35 uur

LEEUWARDEN - Bij een ongeval op de Wâldwei (N31) ter hoogte van Warstiens / SuwâId zijn donderdagavond rond 23.45 uur vier mensen gewond geraakt. Een 22-jarige automobilist uit Drachten botste achterop een stilstaande auto. Daarin zaten drie Leeuwarders: een 50-jarige bestuurder en twee inzittenden, een man van 51 jaar en een 49-jarige vrouw.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook de traumahelikopter van het UMCG is ter plaate gekomen. Alle vier personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Van de Drachtster is in het ziekenhuis een bloedproef afgenomen, omdat hij mogelijk alcohol had genuttigd.