Gezellige Koningsdag in Drachten

Publicatie: do 27 april 2017 22.02 uur

DRACHTEN - Om 12.00 uur ging in Drachten Koningsdag van start onder het carillon in het centrum van Drachten. Het openingswoord werd gedaan door burgemeester Tjeerd van Bekkum. Ook werden die mensen die woensdag waren geridderd nog even in het zonnetje gezet. Ook waren er twee dames uit onze gemeente die vandaag 50 jaar zijn geworden, waar de blonde dame op de foto de gemeente Smallingerland vertegenwoordigd bij het diner van onze koning.

Er werden twee coupletten van het volkslied gezongen onder leiding en samenwerking van de Peijesjongers. Hierna gingen burgemeester en oranje comité een ronde lopen door het gehele centrum en het Raadhuisplein. Overal in het centrum was wel wat te beleven voor jong en oud. Ondanks het koude weer was het toch gezellig druk, en werden er zaken gedaan op de vrijmarkt. In Museum dr8888 konden kinderen onder leiding van Flo Art aan de slag met De Stijl. Op de Kaden en centrum kon het publiek van muziek en dans.

FOTONIEUWS