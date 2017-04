Zeiljacht loopt vast op loswal bij SuwÃ¢ld

Zeiljacht loopt vast op loswal bij Suwâld

Publicatie: wo 26 april 2017 21.18 uur

SUWâLD - Een Fransman is woensdagmiddag met zijn zeiljacht vast komen te zitten op de walbeschoeiing van het Prinses Margrietkanaal bij Suwâld. De schipper voer op de automatische piloot. Het schip zat muurvast en de man besloot om het Europese alarmnummer te bellen.

De brandweer van Burgum kwam met de boot ter plaatse. Na een kleine verkenning werd besloten om een poging te wagen om het schip los te trekken. Dat lukte. De boot liep flinke schade op maar omdat er geen gat in de romp was geslagen, heeft de man op eigen kracht zijn reis vervolgt. De communicatie met de brandweer ging in het Engels.

FOTONIEUWS