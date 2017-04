Burgumer betrapt op bezit van xtc pillen

Publicatie: za 29 april 2017 10.29 uur

BURGUM - Een 19-jarige Burgumer is vrijdagavond aangehouden omdat hij xtc pillen bij zich had. De man werd rond 23.30 uur op de Ringweg in Drachten door de politie staande gehouden. Hij was zwaar onder invloed en had xtc pillen bij zich.

De Burgumer is ingesloten voor verhoor en onderzoek.