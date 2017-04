Legervoertuigen rijden tocht rondom Burgum

Publicatie: do 27 april 2017 21.38 uur

BURGUM - De Fryske Oranje Tocht is een jaarlijkse tocht in Friesland van oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog van Keep Them Rolling. De tocht wordt op Koningsdag gereden.

Elk jaar wordt vanuit een andere plaats gestart. Ditmaal was Burgum de uitvalsbasis. De tocht voerde door o.a. Sumar, De Tike, Rottevalle, Drogeham, Jistrum, Hurdegaryp en Noardburgum.

De tocht startte 's ochtends bij De Pleats in Burgum, alwaar tussen de middag een pauze werd gehouden om de route daarna te vervolgen.

Rond 15.00 werden de deelnemers in Burgum binnengehaald door de Grahamlowlanders.

FOTONIEUWS