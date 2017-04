Koningsdag in Dokkum

Publicatie: do 27 april 2017 17.20 uur

DOKKUM - Naast de Aubade en de vrijmarkt waren er ook nog andere activiteiten op de Koningsdag in Dokkum. Doordat het weer in de loop van de dag verbeterde was het gezellig druk in de binnnenstad van Dokkum.

Zo was er om 14.00 uur de badeendjesrace op het Klein Diep. Hier kwam het publiek massaal op af. Het eendje met nummer 703 wist als eerste de de finish te halen en werd door de notaris uit het water gevist. Daarnaast waren er nog diverse muzikale optredens van korpsen en bandjes in de stad en konden de kinderen zich laten schminken in de Posthoorn.

FOTONIEUWS