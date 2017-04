Bewoonster gewond bij brand in FeanwÃ¢ldsterwÃ¢l

Bewoonster gewond bij brand in Feanwâldsterwâl

Publicatie: do 27 april 2017 15.00 uur

FEANWâLDEN - Een vrouw is op Koningsdag gewond geraakt nadat de wasmachine in de hal van haar huis in brand was gevlogen. De buren alarmeerden de brandweer en de bewoonster raakte gewond toen ze de woning opnieuw betrad om haar tas op te halen. Ze ademende daarbij veel rook in. Ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer van De Westereen heeft de brand geblust. De brandende wasmachine is uit de bijkeuken getrokken. Zowel de bijkeuken als de kamer liepen flinke brand- en rookschade op waardoor de woning tijdelijk onbewoonbaar verklaard is. Een vogeltje werd door de brandweer gered uit de woning.