Hallumer strijkt buiten de baas om provisie op

Publicatie: wo 26 april 2017 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 40-jarige Hallumer die 4500 euro van zijn werkgever verduisterde, is woensdag door de politierechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van een week en een werkstraf van 30 uur. Begin 2015 werkte de Hallumer bij een bedrijf uit Enschede dat onder andere kunststof kozijnen verkoopt. Op een gegeven moment zou er een conflict zijn ontstaan over de salariëring.

Het ging kennelijk niet zoals de Hallumer voor ogen had. Hij rekende contant af met klanten en zou het geld vervolgens in zijn eigen zak hebben gestoken. Dat was volgens de werkgever tegen de afspraken in. De Hallumer zou op deze manier in ieder geval 4500 euro ten onrechte hebben opgestreken. Zijn (voormalige) werkgever had een veel hogere schadeclaim ingediend.

Het bedrijf vorderde meer dan 31.000 euro van de Hallumer. "Dat ziet eruit als een opgeklopte vordering", concludeerde de politierechter. De claim werd afgewezen. De rechter achtte wel bewezen dat de Hallumer op eigen houtje - en illegaal - geprobeerd heeft bij de klanten zijn provisie binnen te halen. De rechter oordeelde dat de man zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking.