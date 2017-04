Echtpaar Kloosterman uit Garyp 60 jaar getrouwd

Publicatie: wo 26 april 2017 16.29 uur

GARYP - Burgemeester Jeroen Gebben bezocht woensdag het echtpaar Kloosterman-Pebesma uit Garyp. Hij feliciteerde het echtpaar met hun 60-jarig huwelijksjubileum.



De heer Jan Kloosterman is geboren op 4 maart 1929 in Garyp en mevrouw Syts Pebesma op 25 juli 1933, ook in Garyp. Het echtpaar heeft 4 kinderen en 7 kleinkinderen. Garyp is ook het dorp waar het echtpaar elkaar heeft ontmoet en waar ze na hun trouwen gingen wonen. In 1966 verhuisden ze naar een boerderij op De Stûken in Garyp. Hier woonden ze ongeveer 26 jaar. Na een gemeentelijke herindeling viel hun boerderij onder Warten. Sinds 1990 wonen ze officieel weer in Garyp.



De heer Kloosterman was altijd boer. Mevrouw Pebesma zorgde voor de kinderen en het huishouden. Voor haar trouwen werkte ze in de huishouding. Met de gezondheid van het echtpaar gaat het goed: "Wy binne sa tefreden as wat". Mevrouw doet nog steeds aan volksdansen en meneer aan koersbal. Ook rijden ze nog auto.