Bootdieven gepakt dankzij alerte getuige

Publicatie: wo 26 april 2017 14.01 uur

BOORNBERGUM - Dankzij een alerte getuige kon de politie deze week een Leeuwarder en twee Drachtsters aanhouden op verdenking van de diefstal van een boot. De getuige zag zondagavond rond 21.00 uur dat er dieven een boot aan het stelen waren en de motor inmiddels hadden gestart. De politie werd gealarmeerd en agenten wisten ter plaatse een 25-jarige Leeuwarder aan te houden. Ook de auto, waarin de verdachte was gekomen, werd in beslaggenomen. De twee anderen wisten die avond te ontkomen terwijl de Leeuwarder werd ingesloten in arrestantencomplex te Leeuwarden voor verhoor en onderzoek.

Na politie-onderzoek zijn maandag twee jongens (15 en 16 jaar) uit Drachten aangehouden voor betrokkenheid bij deze zaak. Ook zij zijn ingesloten in Leeuwarden voor verhoor en onderzoek. Het drietal is op last van justitie inmiddels weer vrijgelaten met een proces-verbaal op zak. Zij mogen zich binnenkort voor de rechtbank verantwoorden.