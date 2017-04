Tijnster slaat agent bril van het hoofd: werkstraf

Publicatie: wo 26 april 2017 13.40 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige inwoner van Tijnje is wegens mishandeling van een politieagent veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. De man moet bovendien de nieuwe bril van de politieman betalen. Agenten hadden de verdachte, die woensdag niet op de zitting van de politierechter verscheen, op 3 oktober vorig jaar op de Koornbeursweg in Heerenveen aangesproken, omdat hij voldeed aan het signalement van een winkeldief.

Doordat hij in de boeken stond als iemand die met drugs in aanraking was geweest, werd hij gefouilleerd. De Tijnster werd steeds opstandiger. Hij zei tegen de agenten dat ze 'iets nuttigs' moesten gaan doen en hij werd handtastelijk. Uiteindelijk sloeg hij een van de agenten de bril van het hoofd. Er moesten vier politiemensen aan te pas komen om de man onder controle te krijgen.

Hij werd gepepperd en in de boeien geslagen. Hij beweerde dat een van de agenten hem bij de nek had gepakt. Hij zou zich alleen maar verweerd hebben omdat hij een klap tegen zijn wang kreeg. De Tijnster moet 318 euro aan de agent betalen voor een nieuwe bril. De politieman had ook smartengeld geëist -276 euro, maar dat werd niet toegewezen. De agent zou 'een akelig gevoel' aan het incident hebben overgehouden. De rechter concludeerde dat de vordering op dat punt onvoldoende was onderbouwd.