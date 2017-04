Twee inwoners Dantumadiel onderscheiden

Publicatie: wo 26 april 2017 12.05 uur

DAMWâLD - Woensdag ontvingen twee inwoners van de gemeente Dantumadiel een Koninklijke Onderscheiding. Beide personen ontvangen uit handen van burgemeester Sicko Heldoorn de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dirk Jan Sebastiaan Zeinstra (57) Damwâld

De heer Zeinstra is mede-oprichter van de VALD (Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel) en heeft sinds de start op 12 maart 1998 tot 1 maart 2017, de rol van secretaris vervuld. De oprichting van de VALD, is destijds mede ingegeven, door de tegenstrijdige belangen die er toen speelden, tussen enerzijds de landbouw en anderzijds het landschap. De vereniging ziet zich in voor het milieu, collectief weidevogelbeheer en kilometers elzensingels.

De heer Zeinstra is meer dan 10 jaar bestuurslid (1987-1998) en 2e voorzitter geweest van de Friese Maatschappij van Landbouw, afdeling Dokkum-Dantumadeel.

Decorandus was van 1994-2016 vrijwilliger bij de korfbalvereniging WIK'34. Van: 1994-2006 redactielid van clubblad KV WIK'34, van 2004-2016 leider 2e team/midweekteam en van 2005-2016 scheidsrechter zowel van KV WIK'34 als het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond).

Van 1987-1983 was de heer Zeinstra penningmeester van de kalveropfokclub ”Meiinoar Ien”. Dit is een club van vaak jonge boerenzonen/dochters in en rondom Damwâld. Eén keer per jaar is de kalverkeuring. Van 2013 tot op dit moment is de heer Zeinstra bestuurslid SPN (Stichting Particulier Natuurbeheer) in de Noardlik Fryske Wâlden.Daarnaast is decorandus ook nog sinds 2014 voorzitter kaatsvereniging Nut en Nocht in Damwâld.

Johanna de Vries-Bosch (82) Sibrandahûs

Mevrouw de Vries is al vele jaren actief rond het dorp Sibrandahûs en ook daarbuiten. Zij staat bekend als een warm, sociaal en bewogen mens. Zij staat ondanks haar hoge leeftijd van 82 jaar voor iedereen klaar.

Vanaf 1986 tot op dit moment zet mevrouw De Vries zich in voor de Oranjevereniging Rinsumageest/Sibrandahûs en met name bij de activiteitencommissie.

Zij is ruim 30 jaar actief binnen deze groep vrijwilligers. Als buurtleider stelt zij buurtteams samen voor de volleybal op Koninginnedag, inmiddels Koningsdag. Tevens organiseert zij het buurtvoetbal toernooi en de zeskamp tijdens het dorpsfeest. Ze coacht de teams en verzorgt de buurt T shirts die ze na de wedstrijden ook wast zodat deze later weer kunnen worden gebruikt.

Nu de jeugd het volleyballen onder de knie heeft is haar taak als coach overgegaan in het fluiten van de wedstrijden. Ondanks haar hoge leeftijd doet mevrouw De Vries dit nog met veel plezier. Ook keurt zij tijdens het dorpsfeest de versierde wagens en tuinen.

Vanaf 1988 tot 2005 was mevrouw De Vries betrokken bij de toneelvereniging Rinsumageest/Sybrandahûs. Zij was in de late jaren tachtig een drijvende kracht die leidde tot de oprichting van een toneelvereniging in Rinsumageast/Sybrandhûs in 1989. Tot 2005 heeft zij de coulissen en de rekwisieten verzorgd voor de vereniging met als hoogtepunt de revue in 'Simmer 2000'. Tevens was zij reserve souffleuse.

Vanaf 1994 tot op dit moment zet mevrouw De Vries zich in voor de Stichting Kloosterkapel Sybrandahûs. Zij is vanaf de oprichting van de Stichting Kloosterkapel Sybrandahûs in 1994 al hierbij betrokken als bestuurslid en vrijwilligster. Een van haar vele taken binnen het bestuur is onder andere de inkoop en verzorging van de catering tijdens concerten en andere evenementen, maar ook is zij het aanspreekpunt voor een bezichtiging met uitleg van het kerkje.

Vanaf 1995 tot de sluiting van IBS Driezum in 2015 is mevrouw De Vries betrokken geweest bij de school. Mevrouw De Vries, op school beter bekend als 'beppe Joke', heeft bijna twintig jaar als CREA Beppe, elke vrijdagmiddag tijdens de schooluren groepjes kinderen begeleid en hun verschillende handvaardigheden bijgebracht.

Sinds het jaar 2000 tot op dit moment is mevrouw De Vries als vrijwilliger betrokken bij het Albanië comité.

Ondanks haar hoge leeftijd vervult mevrouw De Vries al vanaf de opening een centrale rol als vrijwilligster van het aan de Klaarkampsterwei 6 te Rinsumageast gevestigde archeologisch steunpunt klooster Claercamp. Mevrouw De Vries verschaft in die rol de bezoekers van het steunpunt informatie over de geschiedenis van het Friese kloosterverleden en met name over de grote betekenis die het voormalige klooster Claercamp ooit heeft vervuld.

Vanaf 1987 tot op dit moment is mevrouw De Vries vrijwilligster bij de Wandel Elfstedentocht en voorziet de vele wandelaars tijdens de jaarlijkse Wandel Elfstedentocht van eten en drinken bij Sibrandahûs.

In de periode 1990-2015 was mevrouw De Vries wijkorganisator voor de collectanten voor de jaarlijkse collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Daarnaast was zij collectant tijdens de jaarlijkse collecte.