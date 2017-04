Lintje voor Ellie Brandsma-Brouwer uit Dokkum

Publicatie: wo 26 april 2017 12.00 uur

DOKKUM - Ook in de gemeente Dongeradeel ontving dit jaar slechts één inwoner een lintje. De 70-jarige Ellie Brandsma-Brouwer uit Dokkum was de gelukkige. Zij kreeg uit handen van burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Brandsma is al vele jaren actief op kerkelijk gebied, eerst bij de Gereformeerde Kerk Dokkum. Sinds 2002 tot heden is decorandus actief voor de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens. Mevrouw heeft gedurende vele jaren bezoeken gebracht aan zieken, nieuwe ingekomen kerkleden of vanwege bijzondere aangelegenheden. Naast organisatorische taken nam decorandus ook financiële en secretariële taken op zich.

In de periode van 2002 tot heden is mevrouw Brouwer in actief wijkgemeente De Fontein voor de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens. Mevrouw legt bezoeken af en is betrokken bij groot-huisbezoeken, gebedsgroepen, koffieochtenden en bij de schoonmaak van de kerk en de bezorging van het kerkblad.