Simon de Haan uit Hallum onderscheiden

Publicatie: wo 26 april 2017 12.00 uur

FERWERT - De heer Simon de Haan (69) uit Hallum ontving woensdag een Koninklijke Onderscheiding. Hij ontving uit handen van burgemeester Wil van den Berg de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer de Haan ontvangt de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege diverse werkzaamheden. Zo was de heer de Haan van 1971 tot 1980 lid van het organiserend comité van de Hallumer autocross.

Van 1988 tot 2006 was decorandus vrijwilliger bij voetbalvereniging SV Wykels in Hallum. Gedurende 18 jaar was hij actief als grensrechter voor het eerste elftal. Vanaf 1996 tot 2006 was hij binnen de club ook actief als gastheer voor de scheidsrechters die de wedstrijden in goede banen kwamen leiden.

Van 1988 tot 2014 was de heer de Haan kerkvoogd van de Hervormde Gemeente te Hallum. Decorandus was mede verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen, woonde vergaderingen van het college van kerkvoogden bij en was ambtshalve vertegenwoordigd bij kerkdiensten. Gedurende ongeveer 15 jaar was hij tevens administrateur van de bijzondere begraafplaats van de Hervormde/Protestantse Gemeente te Hallum.

Sinds 2010 is decorandus ook actief voor Stichting Het Lichtpunt in Kollumerzwaag. Het Lichtpunt is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging hulp, onderdak en dagbesteding biedt aan mensen die dat nodig hebben. De heer de Haan is actief voor de kringloopafdeling van de stichting.