Acht lintjes in gemeente Smallingerland

Publicatie: wo 26 april 2017 12.00 uur

DRACHTEN - In de gemeente Smallingerland ontvingen acht mensen een Koninklijke onderscheiding waarbij Harry Tjeerdsma uit Drachten werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Alle decoraties werden uitgereikt op het gemeentehuis in Drachten met uitzondering van Jan de Vries uit Drachten. Hij werd verrast met de onderscheiding op het gemeentehuis in Buitenpost.

Harry Tjeerdsma (74) te Drachten

- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Tjeerdsma ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

Independent Order of Odd Fellows (IOOF)

1971 – heden vrijwilliger bij en bestuurslid en voorzitter van de J.W. Friso loge nr. 61 (Heerenveen), de Smalena loge 75 (Drachten) en de Compagnons loge 89 (Drachten)

1974 – heden vrijwilliger bij en bestuurslid van de vereniging 'Thomas Wildey'. Deze organisatie organiseert vakanties voor minderbedeelden en mensen met een beperking. Hij zette zich in voor het 'Pensionplan' (thans 'Er even tussen uit') en verzorgde de afhandeling van vankantieaanvragen. Daarnaast boekte hij de locaties en was hij contactpersoon. Thans is hij als bestuurslid actief in de pr.

1975 – 1985 organisator van de Sparjebird-middagen. Dit waren spelmiddagen ten behoeve van mensen met een beperking. De heer Tjeerdsma wierf vrijwilligers en organiseerde activiteiten.

1980 – heden penningmeester en voorzitter van de Commissie Maatschappelijk Werk. Dit orgaan organiseert recreatieve dagen voor mindervaliden en minderbedeelden in het vakantie- en conferentieoord Fredeshiem te Ommen vanuit verschillende loges in Noord-Nederland. De heer Tjeerdsma stelt het programma samen en coördineert de vrijwilligers. Daarnaast organiseert hij reünies voor de deelnemers.

Overige activiteiten

1992 – 2001 penningmeester en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren recreatiepark 'Groot Bartje'. De heer Tjeerdsma organiseerde o.a. de opvang van asielzoeker uit voormalig Joegoslavië op het recreatiepart op verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Tevens had hij in 1994 de algemene leiding over de huisvesting van asielzoekers, de scholing van de kinderen en de taallessen voor volwassenen.

2006 – 2016 initiatiefnemer en voorzitter van de stichting Voedselbank Smallingerland. De heer Tjeerdsma is o.a. actief in de pr.

2008 – heden vrijwilliger bij en oprichter en penningmeester van de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Friesland. De heer Tjeerdsma was actief bij de totstandkoming en financiële onderbouwing van het provinciaal distributiecentrum.

Age Veldboom (64 jaar) te Oudega

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Veldboom (64) ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1988 – 1993 ouderling van de Gereformeerde Kerk Earnewald. De heer Veldboom droeg in het bijzonder, in deze voor de Gereformeerde Kerk Earnewald hectische periode, bij door intensief te overleggen met de Classis en de gemeente. Ook was hij de bedenker van de Skûtsjepreekstoel, welke tot op heden in de kerk staat.

1988 – 2009 vrijwilliger bij en medeoprichter van de Stifting Houten Skûtsje (Stichting Houten Schuitje) te Earnewald, welke ten doel had het cultuurhistorisch erfgoed van het zeilen (skûtsjesilen) te bewaren en over te dragen.

1998 – heden vrijwilliger bij en initiator, medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Skûtsjemuseum Earnewald, welke tot doel heeft om de huidige generaties (jong en oud) bekend te maken met de oude schipperscultuur en om dit cultuurhistorisch erfgoed te behouden. De heer Veldboom was/is actief als museumgids en heeft een grote bijdrage geleverd aan de bouw van de Aebelina, een replica van het houten schuitje de Ebelina (oorspronkelijk gebouwd in 1891, nagebouwd tussen 2004 en 2009)

2008 – heden voorzitter van de IJsclub Lyts Bigjin Earnewald. De heer Veldboom heeft er in het bijzonder voor gezorgd dat de IJsclub weer tot bloei is gekomen. Hij nam het initiatief tot de organisatie van een familie-toertocht en de Jan Durkszpoldertocht. Ook voert hij veel gesprekken met diverse instanties, zoals de gemeente. Daarnaast is het hem al tweemaal gelukt, in 2010 en 2012, om, in overleg met de Stichting Natuurijs Klassiekers (SNK), de klassieker "De 100 van Eernewoude" naar Earnewald te halen

2010 – heden bestuurslid van de Stichting Foar de Neiteam, welke zich toelegt op het documenteren, toegankelijk maken en overdragen van (historische) gegevens/ informatie over de skûtsjes

Gelet op de aard, duur, uitstraling van haar activiteiten, is de heer Veldboom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Algemene Gelegenheid 2017.

Teddy Mulder-Baron (75) te Drachten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Mulder-Baron (75) ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1970 – 1986 vrijwilliger bij de voormalige Stichting Pax Christi Kinderhulp (thans de Stichting Pax Kinderhulp). Mevrouw Mulder-Baron en haar gezin fungeerden in de zomervakantie als gastgezin voor West-Berlijnse kinderen. Daarnaast heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het werven van gastgezinnen en was zij contactpersoon.

1976 – 1984 kantinemedewerker bij de Korfbalvereniging Drachten.

1982 – heden vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Drachtster Boys. Mevrouw Mulder-Baron is actief voor de kledingbeurs van de vereniging, schenkt koffie bij wedstrijden en verzorgt de ledenadministratie. Daarnaast heeft zij kantinewerkzaamheden verricht en als notulist gefungeerd.

1982 – heden vrijwilliger bij de Wijkgemeente De Arke van de Protestantse Gemeente Drachten. Mevrouw Mulder-Baron is contactpersoon. Verder heeft zij o.a. als ouderling gefungeerd.

Gerben Huisman te Drachten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Huisman (70) ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten:

1984 – 2001 voorzitter van de onderofficiersmess van de Vliegbasis Leeuwarden. De heer Huisman stimuleerde de saamhorigheid onder de onderofficieren in een tijd van vele uitzendingen o.a. tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië.

1987 – heden vrijwilliger sinterklaas. De heer Huisman bezoekt o.a. de kinderen van militairen op de Vliegbasis Leeuwarden en kinderen met een beperking in de woon- en zorgvoorziening 'Huys ter Swaach'.

1995 – 2009 vrijwilliger bij het Reumafonds. De heer Huisman was gastheer en reisleider bij de afdeling Reizen en begeleidde als zodanig vakanties voor mensen met een beperking.

1997 – heden vrijwilliger bij het wijkcentrum @Holdert te Drachten. De heer Huisman is actief als gastheer en ober in het restaurant. Tevens is hij voorzitter van de activiteitencommissie en organiseert o.a. de gezamenlijke maaltijd.

2001 – 2013 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Wijkraad Noord Oost Drachten. De heer Huisman schonk o.a. koffie en was fotograaf.

2001 – heden vrijwilliger bij en voorzitter (2015 – heden) van de Bond van Wapenbroeders, afdeling Friesland-Midden. De heer Huisman is voorzitter van het gewestelijk activiteitencomité en verzorgt o.a. de erewacht bij het monument in de Prinsentuin te Leeuwarden tijdens de dodenherdenking.

2002 – 2015 mantelzorger en bewindvoerder van zijn tante

2012 – heden voorzitter van de Vereniging van Oud Onderofficieren vliegbasis Leeuwarden.

De heer Huisman is tevens Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Smallingerland en vrijwilliger bij de zorginstelling 'Huys ter Swaach'.

Gretha de Wilde-Beldman (73) te Drachten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw De Wilde (73) ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1967 – 1987 groepsleider bij de Wandelsportvereniging De Trochsetters te Drachten. Daarnaast verrichtte mevrouw De Wilde-Beldman secretariële werkzaamheden.

1982 – juli 2016 gastvrouw bij het Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

1982 – heden vrijwilliger bij de Wijkgemeente De Arke van de Protestantse Gemeente Drachten. Mevrouw De Wilde-Beldman was/is o.a. ouderling, lid van het moderamen, contactpersoon, consulent en lid van de wervingscommissie vrijwilligers. Verder is zij actief betrokken bij activiteiten rondom de kerkdiensten.

1982 – heden vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Drachtster Boys. Mevrouw De Wilde-Beldman schenkt koffie bij wedstrijden. Daarnaast heeft zij kantinediensten gedraaid.

2004 – 2010 vrijwilliger bij de christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage, afdeling Drachten. Mevrouw De Wilde-Beldman heeft als penningmeester gefungeerd en huisbezoeken afgelegd.

Harmen Bosga te De Tike

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bosga (72) ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

Voor de Hervormde Gemeente Opeinde-Nijega- De Tike:

1969 – 1985 coördinator van de zondagsschool. De heer Bosga organiseerde de jaarlijkse gezamenlijke kerstviering.

1969 – 1985 lid van het college van Notabelen. Dit orgaan is verantwoordelijk voor het beheer van de kerk.

1985 – 1993 ouderling en lid van het moderamen. De heer Bosga deed o.a. bezoekwerk en schreef artikelen voor het kerkblad.

1994 – 2012 lid van de Uriu Commissie. Dit orgaan ondersteunde de Gereformeerde Kerk te Uriu (Roemenië) o.a. bij de restauratie van de kerk, de nieuwbouw van een school en een consistorie. De heer Bosga was o.a. actief in de fondsenwerving.

2007 – 2015 kerkrentmeester. De heer Bosga was initiatiefnemer en begeleidde de verkoop van een van de kerkgebouwen. Bovendien coördineerde hij de verbouwing van de kerk te Nijega en verzorgde de herinrichting van de parkeerplaats en de begraafplaats te Opeinde.

Overige activiteiten

1969 – 1980 secretaris van de Stichting Dorpshuis De Tike. De heer Bosga ondersteunde tevens activiteiten alsmede de verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden.

1969 – 2000 secretaris en voorzitter van de dorpsfeestcommissie De Tike. Dit orgaan organiseert de twee- en driejaarlijkse dorpsfeesten. De heer Bosga verzorgde de opbouw van het feestterrein en had de algemene leiding.

1970 – 1974 secretaris van de vereniging 'Dorpsbelang De Tike'

1977 – 1987 bestuurslid van de voetbalvereniging ONT. De heer Bosga was jeugdsecretaris en als zodanig verantwoordelijk voor de roosters, het werven van vrijwilligers en de organisatie van het vervoer bij uitwedstrijden.

1980 – 1990 bestuurslid van de vereniging 'Het Groene Kruis', afdeling De Tike.

1988 – heden vrijwilliger bij de dorpskrant 'De Heidehipper'. De heer Bosga verzorgt het drukken en de distributie. Bovendien schrijft hij artikelen over de Friese taal.

1990 – 2005 vrijwilliger bij de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB), afdeling Nijega en De Tike. De heer Bosga produceerde het jaarprogramma en ondersteunde activiteiten.

2007 – heden vrijwilliger bij de Historische kring 'De Runte'. De heer Bosga is actief als onderzoeker en auteur van artikelen. Hij ondersteunt het tweetalig karakter van het tijdschrift.

De heer Bosga ontving in 2015 het insigne in goud van de PKN.

Martje Dijkstra-Broekema (74) te Drachten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Dijkstra-Broekema (74) ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1976 – heden vrijwilliger bij de Openbare Basisschool De Tille te Drachten. Mevrouw Dijkstra-Broekema verrichtte/ verricht diverse werkzaamheden, waaronder het bemensen van de schoolbibliotheek, het verzorgen van het onderhoud en de aanvulling van de bibliotheekcollectie, het fungeren als leesouder en het verzorgen van de was.

1978 – heden vrijwilliger bij de Scouting Ba-Ow Beetsterzwaag. Mevrouw Dijkstra-Broekema verzorgt o.a. de was en verricht naaiwerkzaamheden. Verder heeft zij o.a. als bestuurslid en organisator van sponsoracties gefungeerd en de in- en verkoop van uniformen verzorgd.

1980 – heden bestuurslid van de Vereniging Openbaar Onderwijs Smallingerland. Daarnaast verzorgt mevrouw Dijkstra-Broekema o.a. de verspreiding van de Anne Frank-krant bij veertien basisscholen.

1995 – heden lid van de kostuumgroep van de Toneelvereniging Diever.

1998 – heden gastvrouw bij het Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

2002 – 2009 vrijwilliger bij de Uitvaartmaatschappij De Laatste Eer te Drachten. Mevrouw Dijkstra-Broekema hielp met het afleggen van overledenen.

2006 – heden gastvrouw bij de afnamelocatie Drachten van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

Daarnaast is mevrouw Dijkstra-Broekema collectant voor diverse goede doelen, waaronder de Hartstichting en de Nierstichting.

Jan Willem de Vries (81) te Drachten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Vries (81) ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1990 – heden vrijwilliger bij het Openluchtmuseum De Spitkeet te Harkema. Het museum beslaat een gebied van vier hectare, waarop een aantal huisjes en objecten staan die tonen hoe mensen op de Groningse en Friese heide leefden in de periode 1850 en 1950. Het museum organiseert culturele activiteiten in de regio en op het themapark, o.a. tentoonstellingen, de jaarlijkse geitenkeuring, fiets- en wandeltochten, paard- en wagenritten en de oude ambachtendag. In 2015 bezochten ca. 16.000 personen het museum. De heer De Vries fungeert als gids en stuurt de andere gidsen aan. Hij was bestuurslid en verricht barwerkzaamheden. Hij helpt bij het opstellen van het jaarverslag en verzamelt informatie en verhalen die door het museum gebruikt kunnen worden. Tevens is hij lid van diverse commissies en staat hij de pers te woord.

1994 – 2014 vrijwilliger bij de Vogel- en Zoogdieropvang Fugelhelling te Ureterp. De heer De Vries hielp bij het verzorgen van de dieren en gaf rondleiding en lezingen. Tevens droeg hij bij aan het opstellen van het jaarverslag.

Gelet op de aard, duur, uitstraling van haar activiteiten, is de heer De Vries benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Algemene Gelegenheid 2017.

FOTONIEUWS