Rechter: 'Disco's Drachten terecht gesloten'

Publicatie: wo 26 april 2017 10.48 uur

GRONINGEN - De gemeente Smallingerland heeft ruim een jaar geleden de disco's Feu en Champino in Drachten terecht gesloten. Begin januari vocht eigenaar Jan Just van Bodegom dit besluit alsnog aan bij de rechter. Maar hij kreeg hierin geen gelijk.



Belastingfraude

Van Bodegom vroeg als nieuwe eigenaar van de failliete disco's Feu en Champino eind 2015 nieuwe vergunningen aan. Die werd geweigerd op basis van de wet Bibob (een wet die de integriteit van de vergunningaanvrager toetst). De reden hiervan was; de oud eigenaren stonden bij deze aanvraag als leidinggevenden op papier. Zij waren juist door de Belastingdienst beboet voor belastingfraude. Gevreesd werd dat de nieuwe exploitatievergunning zou worden gebruikt voor nieuwe strafbare feiten.



Geen samenwerkingsverband

Van Bodegom diende opnieuw een aanvraag in, zonder de oud-eigenaren op papier als leidinggevenden. De vergunning werd alsnog verleend, maar met de voorwaarde dat er, voor de duur van vijf jaar, geen samenwerkingsverband meer bestaat tussen de nieuwe en oude eigenaren. Niet in Drachten, maar ook niet elders.



Schade verhalen

Van Bodegom leed door de tijdelijke sluiting financiële schade. Hij hoopte met de gang naar de rechter deze schade op de gemeente te kunnen verhalen. De rechter vindt dat de sluiting volgens de regels is gegaan; "Gelet op de deskundigheid van de Bibob mag je van dit advies uitgaan". Wel vindt de rechter dat de bepaling van de gemeente dat er geen samenwerking mag bestaan tussen de oude- en nieuwe eigenaren veel te ver gaan. De gemeente krijgt nu zes weken te tijd om dit punt te herzien. Daarna volgt een definitieve beslissing van de rechter.