Drie extra trouwlocaties in Opsterland

Publicatie: di 25 april 2017 18.03 uur

BEETSTERZWAAG - Onlangs zijn de mogelijkheden om te trouwen in Opsterland verruimd. Vanaf 12 december 2016 is het mogelijk permanente trouwlocaties aan te wijzen en om in de buitenlucht of in de avonduren te trouwen. Het college van B. & W. heeft besloten de locaties Bilderberg landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag, de St. Hippolytuskerk in Olterterp en Nieuw Allardsoog in Bakkeveen aan te wijzen als 'Huis der gemeente'.

Permanente trouwlocaties

Tot voorkort konden bruidsparen alleen trouwen in het Lycklamahûs in Beetsterzwaag of een huwelijkslocatie voor één dag laten aanwijzen. Locaties waar gedurende 2 jaar minimaal 2 bruiloften per jaar zijn geweest, komen er sinds 12 december voor in aanmerking om ‘Huis der gemeente’ te worden. De eigenaar/beheerder van een trouwlocatie kan zelf een aanvraag indienen hiervoor. Bruidsparen kunnen door deze maatregel zelf kiezen of ze in de trouwzaal in het Lycklamahûs in Beetsterzwaag trouwen of op een locatie buiten het gemeentehuis.