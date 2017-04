Arriva zet extra treinen in voor Koningsdag

Publicatie: di 25 april 2017 17.58 uur

FEANWâLDEN - Arriva zet ook dit jaar weer extra treinen en bussen in tijdens Koningsdag en Koningsnacht om van en naar Groningen te reizen. Na afloop van het evenement Kingsland op Koningsdag in Groningen, rijdt er om 23.49 uur een extra trein van Groningen naar Leeuwarden. Ook rijdt er om 22.48 uur een extra trein vanuit Leeuwarden naar Groningen om alle bezoekers die Koningsdag in Leeuwarden hebben gevierd, weer naar Groningen te vervoeren.

Tijdens Koningsdag en Koningsnacht reis je ook gemakkelijk met de bus tussen Drachten en Groningen. Er worden extra bussen ingezet op lijn 304 op woensdagavond 26 april, in de nacht van 26 op 27 april en tijdens Koningsdag op donderdag 27 april.