'Aangereden scooterrijder vloog door de lucht'

Publicatie: di 25 april 2017 17.12 uur

LEEUWARDEN - Tegen de 29-jarige Gariper die op 10 oktober 2015 in Burgum een 17-jarige scooterrijder aanreed, is dinsdag bij de Leeuwarder rechtbank een werkstraf van 100 uur en vijf jaar rijontzegging geëist. De Gariper was bij de stoplichten op de kruising van de H.W.K. Ridder Huissen van Kattendijkeweg en de Hillemaweg op de scooterrijder, een dorpsgenoot, gebotst. Getuigen zagen onderdelen van de scooter en de bestuurder door de lucht vliegen.

Volgens de getuigen had de verdachte veel te hard gereden. Volgens de ongevalsanalyse van de politie reed de VW Golf op het moment van de botsing tussen de 69 en 81 kilometer per uur. De politie heeft ook de verkeersinstallatie onderzocht. De scooterrijder is hoogstwaarschijnlijk door rood gereden. De 29-jarige Gariper wist vlak na het ongeval nog dat het verkeerslicht oranje was, terwijl hij er onderdoor reed. Verder weet hij, net als het slachtoffer, zich nauwelijks meer iets te herinneren van de botsing.

De Gariper had en heeft het er duidelijk erg moeilijk mee dat hij iemand heeft aangereden. Op de zitting kon hij zijn emoties zo nu en dan niet de baas. Hij heeft hulp gezocht om de herinneringen terug te krijgen. Dat werkte eigenlijk averechts. "Het is alleen maar minder geworden", zei hij.

Zijn ouders hebben meteen na het ongeval contact gezocht met de ouders van het slachtoffer. De verdachte heeft via de social media contact met de jongen gelegd. Maar een ontmoeting face-to-face kan hij nog steeds niet aan. Het ongeval had zoveel impact dat hij nadien, behoudens een paar keer in een vrachtwagen, nauwelijks nog heeft gereden. Een auto heeft hij niet meer.

De gevolgen voor het slachtoffer waren enorm: de jongen werd met twee gebroken benen - een dubbele open beenbreuk in het ene been en een verbrijzelde enkel in het andere - en talloze inwendige verwondingen -gescheurde lever, gescheurde alvleesklier - overgevoerd naar het UMCG in Groningen. Daar werd hij twee dagen in slaap gehouden. Toen hij wakker werd en veel pijn bleek te hebben, werd hij nog een week in slaap gehouden. Hij had geen schadevordering ingediend.

Officier van justitie Sierd Eijzenga sprak van 'een complex ongeval met verstrekkende gevolgen'. De primaire fout lag volgens Eijzenga bij de scooterrijder, die was door rood gereden. Maar de Gariper had op de 50-kilometerweg veel te hard gereden, vond de officier. Hij had beter rekening moeten houden het onvoorspelbare gedrag van zijn medeweggebruikers. "Daar heb je te allen tijde rekening mee te houden", aldus de officier. De verdachte had bovendien een verleden: hij is twee keer veroordeeld voor een snelheidsovertreding.

De Leeuwarder rechtbank doet op 9 mei uitspraak.