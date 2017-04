Eerste hand geschilderde auto in De Stijl

Publicatie: di 25 april 2017 13.30 uur

DRACHTEN - De kleuren van De Stijl kent iedereen in Drachten. De woningen aan de Torenstraat in Drachten zijn in deze kleurenstijl geschilderd. Jan van Houten woont op de papagaaienbuurt en zijn zoon Rienk besloot om zijn auto een nieuw kleurtje te geven in de vorm van De Stijl. Het schilderwerk symboliseert een ritssluiting die opengaat, en de auto een nieuw jasje geeft.

Dinsdag werd de laatste hand aan de onderlaag van de lak gelegd en in de avond komt er een blanke laklaag overheen voor bescherming. Het is de bedoeling dat Jan van Houten drie jaar in deze auto gaat rondrijden, en staat altijd bij hem voor de deur op de papagaaienbuurt.



Het volgende project waar Rienk van houten aan begint, is een zonnepaneel in De Stijl kleuren voor Solar-systemen aan de Noordkade 31 in Drachten. Of het paneel nog energie oplevert is de vraag, maar hij dient als blikvanger in de etalage van het bedrijf. Daarna volgen twee hele grote podiumdoeken, waarvan één in De Stijl en de tweede wordt een ontwerp van Rienk zelf. Deze doeken gaan dienst doen bij diverse evenementen in Drachten zoals bijvoorbeeld bij Iduna.

