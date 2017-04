Wijma schoorsteenvegen opent tweede vestiging

Publicatie: di 25 april 2017 13.20 uur

DE WESTEREEN - Wijma schoorsteenvegen opent tweede vestiging in Heerenveen. Dit allemaal wegens een enorme toename van klanten en aanvragen voor het schoorsteenvegen. Naast De Westereen is er nu een locatie geopend in Heerenveen. Wijma blijft verder aan de Suder Stasjonsstrjitte in De Westereen, uw vertrouwde adres voor volledige sfeerverwarming.

De diensten van Wijma zijn uiteraard het schoorsteenvegen, waar Wijma een zeer hoog niveau kan hanteren door gediplomeerde schoorsteenvegers in dienst te hebben. Wijma is aangesloten bij de ASPB, de enige echte vakorganisatie in Nederland. Er wordt vanaf het dak geveegd, zoals het hoort. "Wees gewaarschuwd voor leurders aan de deur." zo laat het bedrijf weten. Een andere dienst van Wijma is het reinigen van mechanische ventilatie.

Voor meer informatie: www.wijmaschoorsteenvegen.nl

Wijma Schoorsteenvegen

Suder Stasjonsstrjitte 19

9271 HA De Westereen

0511 542 149

Wijma Schoorsteenvegen

Burgemeester Falkenaweg 36

8442 LD Heerenveen

0513-438415

