Vodafone plaatst zendmast in Langezwaag

Publicatie: di 25 april 2017 13.06 uur

LANGEZWAAG - Inwoners van Langezwaag met een abonnement bij Vodafone hebben binnenkort een goed bereik met de telefoon. Vodafone gaat namelijk een zendmast plaatsen nabij De Boenders in het dorp.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is door de gemeente Opsterland goedgekeurd. Er wordt een overeenkomst aangegaan zodat Vodafone de grond mag gebruiken en een mast kan plaatsen.

De jaarlijkse vergoeding voor het gebruiksrecht en recht van opstal wordt 4075 euro per jaar en op 1275 euro per medegebruiker per jaar.