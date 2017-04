Grote boerderijbrand in Lippenhuizen

Publicatie: di 25 april 2017 09.43 uur

LIPPENHUIZEN - In een ligboxstal aan de Tjalling Harkeswei in Lippenhuizen is dinsdag rond 9.25 uur een grote brand uitgebroken. Bij het uitbreken van de brand stonden de koeien nog op stal. Er werd gelijk groot alarm geslagen en de brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse gekomen om de brand te blussen en de koeien uit de stal te bevrijden.

Naast de brandweer en de politie kwam tevens een ambulance ter plaatse. Voor zover bekend is er uiteindelijk niemand gewond geraakt bij de brand. Alle koeien konden op tijd uit de stal worden gehaald. Bij de brand is vermoedelijk asbest vrijgekomen. Daarom heeft de brandweer het asbest-protocol ingesteld. De rookwolken trokken over onbewoond gebied over de weilanden richting Jubbega.

De brandweer kon rond 10.30 uur laten weten dat het woonhuis gered is. De brand was op dat moment grotendeels geblust en het vuur is niet overgeslagen naar het woonhuis.

