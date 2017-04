Shop bij Gulf-pomp in DamwÃ¢ld sluit deuren

Shop bij Gulf-pomp in Damwâld sluit deuren

Publicatie: ma 24 april 2017 20.18 uur

DAMWâLD - De shop bij de Gulf-pomp op de doorgaande weg in Damwâld gaat dicht. Dat hebben de ondernemers Bert en Yvonne Dijkstra maandag bekendgemaakt via Facebook. "Door de komst van de Centrale As is de verkeersbeweging in Damwâld zo sterk afgenomen, dat we geen andere keus kunnen maken."

Naast de komst van de Centrale As zorgt het afwaarderen van de doorgaande weg van Damwâld ook nog eens voor veel verkeersoverlast. Het hele jaar wordt er gewerkt aan de weg waardoor er nog minder verkeer door het dorp rijdt.

De shop en hulp bij het tanken gaat nog door tot eind mei 2017 en dan is het definitief afgelopen. Waarschijnlijk zal de pomp dan omgebouwd worden tot een onbemand station. Het tankstation is eigendom van Gulf. De familie Dijkstra gaat verder met hun tankstation aan de doorgaande weg bij Broeksterwâld.