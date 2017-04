Getuige betrapt Drachtster auto-inbreker

Publicatie: ma 24 april 2017 20.00 uur

DRACHTEN - Een getuige heeft er zondagavond voor gezorgd dat de politie een 38-jarige Drachtster kon aanhouden op verdenking van de inbraak in een auto. De getuige zag de man rond 21.45 uur in een auto zitten op de Hooglandswyk in Drachten. De inbreker probeerde nog op de vlucht te slaan toen hij was betrapt maar de getuige kon hem nog even vasthouden. De inbreker wist uiteindelijk toch te ontkomen.

De gealarmeerde politie wist de Drachtster even later te traceren op de Noordkade in Drachten. De man vluchtte nog tevergeefs weg via de Raai en eindigde in de bosjes op de Zwaai. Daar hebben agenten de man uit bosschages gevist en aangehouden. Hij is overgebracht naar het arrestantencomplex in Leeuwarden voor onderzoek en verhoor.