Winkelmedewerkster haalt geld uit kassa: werkstraf

Publicatie: ma 24 april 2017 18.45 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige inwoonster van Drachten is wegens verduistering in dienstbetrekking veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur waarvan de helft voorwaardelijk. Politierechter Bauke Jansen achtte bewezen dat de Drachtster als medewerkster van een plaatselijke zuivelwinkel niet alleen producten, maar ook geld achterover heeft gedrukt.

De Drachtster bestreed dat: volgens haar nam ze alleen producten mee waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken. Ze had wel eens geld uit de kassa genomen, maar dat zou ze later weer hebben aangevuld. De winkeleigenaar had aangifte gedaan omdat er steeds kasverschillen waren, soms miste er een hele dagomzet. Hij vermoedde dat de Drachtster de boosdoener was.

Er werden camera's in de winkel gehangen. Op opnames, gemaakt in januari van dit jaar, was te zien dat de Drachtster geld uit de kassa haalde en producten meenam. De vrouw vond dat het allemaal veel groter werd gemaakt dan het was. Op dagen dat ze niet had gewerkt, zouden er volgens haar ook kasverschillen zijn geweest.

En het zou toegestaan zijn om producten mee naar huis te nemen die over datum waren. Zij verweet de winkelier dat hij geen duidelijke regels had opgesteld. Tegen de politie had ze gezegd dat ze geld uit de kassa nam, als ze een beetje krap zat. Maar wel met de bedoeling om het later terug te betalen. Zo werkt het niet, liet de rechter weten. 'Als je geld wegneemt, dan leg je een briefje in de kassa'.

De kosten van het aanleggen van het camerasysteem, ruim 1900 euro, wilde de winkelier op de verdachte verhalen. Inclusief andere kosten bedroeg de vordering ruim 2400 euro. De rechter oordeelde dat de claim te ingewikkeld was voor in een strafzaak. Als de winkelier de kosten alsnog op de Drachtster wil verhalen zal hij zich tot de burgerlijke rechter moeten wenden.