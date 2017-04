Auto rijdt over rotonde: twee gewonden

Publicatie: ma 24 april 2017 14.47 uur

DROGEHAM - Een man en een vrouw zijn maandag rond 14.30 uur gewond geraakt bij een ongeval bij de rotonde van de Tillewei met de Hege Dyk bij Drogeham. De bestuurder reed vanaf Harkema richting Kootstertille en reed rechtdoor over de rotonde. Volgens een getuige zou de rem mogelijk niet gewerkt hebben. Volgens de politie zou er sprake zijn geweest van een aanrijding tussen twee auto's maar daar is volgens een getuige geen sprake van. Wel werd bijna een andere auto nog geraakt.

Nadat de auto over de rotonde was gereden, is deze via de berm en de parallelweg in de sloot tot stilstand gekomen. Omstanders hebben eerste hulp verleend en zowel de politie, brandweer en ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Ook de traumahelikopter is gealarmeerd en rond 14.53 uur geland. De inzittenden waren slecht aanspreekbaar.