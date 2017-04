Middeleeuws vechten voor Friesland

ALDTSJERK - Aant Jelle Soepboer uit Oentsjerk vertrekt donderdag naar Barcelona. Hier vecht hij voor Team Friesland in The Battle of Nations. Een toernooi voor vechten in middeleeuwse stijl. Daarin is veel toegestaan, zoals het inhakken op iemands hoofd met een bijl.

Soepboer traint bij fitnesscentre Get In Shape in Aldtsjerk. Andere teamleden komen uit Denemarken en Duitsland. Donderdag 27 april vertrekken ze richting Barcelona, waar het toernooi plaats vindt.

Daar vecht het team tegen teams van over de hele wereld, zoals Rusland en Amerika. Of Team Friesland daarbij een kans maakt, is afwachten. Ze zitten in de poule des doods, met ondere andere Rusland, die vorig jaar nog kampioen werd op the Battle of Nations.

WâldNet zocht Aant Jelle op tijdens

de laatste training voor het toernooi