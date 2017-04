Centrale As genomineerd voor Galjaardprijs

Publicatie: ma 24 april 2017 12.15 uur

HURDEGARYP - De algehele communicatie van de Centrale As, met als hoogtepunt de openingsevenementen, is één van de vijf genomineerden voor de Galjaardprijs.

De Galjaardprijs is een landelijke prijs voor initiatieven op het gebied van publieke communicatie. De Centrale As werd door de regionale jury getipt om zich aan te melden naar aanleiding van de openingsevenementen van afgelopen jaar: een feest voor en door de mienskip.

Op 11 mei is de Galjaarddag en vindt de prijsuitreiking plaats. Stemmen op Foarút mei de As kan van maandag 24 april tot en met woensdag 10 mei via: galjaarddag.nl/stemmen/