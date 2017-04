Slag om de Leijen mondt uit in vechtpartij

Publicatie: zo 23 april 2017 01.20 uur

OPEINDE - De derby tussen VV ONT en VV Rottevalle is zaterdagavond aan het einde van de avond compleet uit de hand gelopen. De wedstrijd tussen de twee voetbalploegen ging om 17.00 uur los op het sportpark Douwekamp in Opeinde. De wedstrijd werd met 2-1 gewonnen door de Opeinders en aansluitend werd er een feestje gevierd in de voetbalkantine.

Rond middernacht zou alles uit de hand zijn gelopen tussen de Opeinders en Rottevalsters. Er zou een vechtpartij tussen zo'n 40 mensen in de kantine zijn ontstaan en de politie kwam met twaalf auto's ter plaatse om in te grijpen. De komst van de politie zorgde er ook voor dat mensen zich tegen de handhavers gingen verzetten. Er zijn in elk geval twee personen aangehouden. Rond 1.00 uur keerde de rust terug in Opeinde en zijn de meeste betrokkenen naar huis gegaan.

